英超︱李城大炒森林取開季首勝　麥迪臣傳射居功　加利仔：值得重返英軍 (14:59)

由於泰國籍班主艾耶華（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）因旗下公司業務受疫情打擊，今夏「勒緊褲頭」，先後放走後防主力卡斯柏舒米高及韋斯利科芬拿，加上沒添具實力球員填補下，開季表現不濟，賽前於各項賽事錄得1勝1和6負劣績，聯賽亦未嘗一勝敬陪末席。今晨球隊面對今夏大換血洗費過億英鎊的尾二球隊諾定咸森林踢出士氣波，先於25分鐘由占士麥迪臣於禁區外遠射「省」中對手後衛入網先開紀錄，兩分鐘後，哈維班尼斯於相若位置遠射建功拉開比數。戰至35分鐘，麥迪臣罰球直射入網，半場領先3球。

下半場森林雖先後換入5人，但攻力未見起色，反而於73分鐘由麥迪臣右路傳予禁區內的前鋒達卡後腳射入，最終「狐狸」以4球淨勝森林，取得今季聯賽首勝，以1勝1和6負得4分，藉得失球壓過同分的森林升上尾二。

賽後主帥羅渣士坦言球隊經歷了「可怕的夏天」，士氣低落影響了開季成績，但他一直積極鼓勵麾下，希望他們踢出應有的身價，「也許這仗會是己隊的轉淚點」。此外，麥迪臣近期復勇，英格蘭名宿加利尼維利賽後認為，英軍主帥修夫基應考慮將這名近期未再入選的25歲國腳，徵召入年底的卡塔爾世界盃名單。

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