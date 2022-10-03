英超︱利物浦績差歸咎阿諾特　舒利亞：沙拿雲迪積克不見得好 (22:45)

利物浦上周六在英超在主場打和白禮頓3：3後排第9，已被一哥阿仙奴拋離11分；在歐聯亦以兩戰得3分名列第3，與次席阿積士同分，一起落後榜首拿玻里3分，故為出線16強，碰格拉斯哥流浪誓全取3分。舒利亞認為將「紅軍」成績低落，歸咎於阿歷山大阿諾特並不公平，「沙拿、雲迪積克、佐敦軒達臣、祖爾麥迪比及堤亞高美簡達拿等也不見得特別好。他們此刻應要展示責任心」。

雲迪積克亦承認道：「我們數月前仍在爭奪英超冠軍，現在確並非處於最佳狀態，但我們將會好轉過來。」紅軍迎戰「格流」至少有5將因傷避戰，惟對方傷停人數更多達7名。同日拿玻里作客阿積士恐有箭頭域陀奧森漢及拉斯柏度尼缺陣，或改由基奧雲尼施蒙尼掛帥。

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