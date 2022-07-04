西甲︱久保建英傳射居功皇蘇凱旋　冀擺脫人球生涯　賓施馬宴客皇馬失榜首 (20:30)

21歲的久保建英之前兩季三度外借其他西甲球會，但合共只得兩入球兩助攻，最終今夏被皇蘇低價收購。他是役先左路傳中助攻射手阿歷山大索洛夫。主場的基羅納一度反超前3：2，但客軍尾段連入3球，包括索洛夫投桃報李，久保射門中柱彈入埋齋。久保暗示希望留隊一段時間：「我覺得找到了理想的球隊，教練常說這隊波可助球員進步。」他在國際賽前對愛斯賓奴一仗，同樣為索洛夫貢獻助攻，《馬卡報》都表示看好這對組合迎來生涯突破球季。中場主力蘇比文迪則表示即將與皇蘇續約。

至於皇馬昨雖由雲尼斯奧斯祖利亞傳中直入網窩領先，但下半場早段被扳平後，賓施馬曾博得敵衛大衛加西亞領紅兼輸12碼，但主射12碼中楣，其後有一次越位詐糊，最終與作客的奧沙辛拿賽和1：1。是役養傷的門將泰拔高圖爾斯及中場莫迪歷，料兩星期後才能復出。另外，排第16的西維爾據報已決定解僱主帥盧柏迪古，正物色潛在新帥人選。

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