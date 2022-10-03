乒乓｜港隊女團變陣　蘇慧音助取三連勝晉16強　港隊男團1：3負日本 (19:24)

港隊女團連挫意大利隊和法國隊後，今日面對世界排名第14的巴西隊，杜凱琹與朱成竹在頭兩場分別以直落3局擊敗Takahashi姊妹，港隊變陣收起「大師姐」李皓晴，在第3場改派獲得東京奧運銅牌功臣之一的蘇慧音上陣，近來右手受傷患困擾的她亦有好表現，以3：0輕取Watanabe Laura。港隊在小組3戰全勝，以6分位列首位，篤定晉級16強，明日（4日）將於小組賽最後一場對南非隊。

男團方面，港隊在小組賽硬撼日本隊，打頭陣的黃鎮廷以3：0擊敗戶上隼輔，但林兆恒以直落3局不敵張本智和，吳柏男在關鍵的第3場與及川瑞基鬥到決勝局，惟戰至刁時以10：12吞敗。黃鎮廷隨後再以直落3局負張本智和，港隊終以1：3不敵日本隊。

日本隊以3戰全勝排榜首，港隊與匈牙利隊同為2勝1負，並以較佳對賽成績排第2。港隊若要爭小組次名直入16強，明日最後一輪小組賽勢必擊敗羅馬尼亞隊。

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