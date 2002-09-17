港超｜傑志一周簽3新兵　吉爾吉斯國腳沙根巴耶夫加盟　郭嘉諾接掌深水埗 (17:04)

28歲的沙根巴耶夫可司職左閘及左翼，之前8季均效力吉爾吉斯超聯球會多多伊，曾與東方龍獅的同鄉中堅高素巴耶夫做過3年球會隊友，其後兩次助球隊贏得聯賽冠軍。網上資料顯示他今季亦曾客串進攻中場，16場聯賽取得4入球3助攻。國家隊方面，沙根巴耶夫曾26次代表吉爾吉斯隊上陣，包括上月底友賽俄羅斯隊。他稱狀態因此不成疑問，期望盡快融入球隊。主教練朱志光形容此子「過去在球會或國家隊都曾擔任左後衛或左翼，令球隊人腳調動更靈活」。傑志同時簽入跟操多時的20歲翼鋒江展民，獲分27號球衣。

另一港超球隊深水埗同日宣布，委任郭嘉諾為新主教練，接替前日請辭的潘文迪 。42歲的郭嘉諾今次是第4次執教地區球隊，過去執教過佳聯元朗、和富大埔及天水圍飛馬，今年上半年帶領臺南市FC出戰亞協盃分組賽後返港，為香港西甲足球學校工作，他明早將為開季4戰全敗的深水埗首次主持操練。

相關報道：港超｜傑志簽入希臘國腳級前鋒文尼亞斯 稱跟丹恩奴域可共存

傑志新兵資料

沙根巴耶夫 Bekzhan Sagynbaev

出生日期：11/09/1994

位置：左後衞、左翼

身高：1.79米

球衣號碼：11

江展民 Maddox Kong

出生日期：17/09/2002

位置：翼鋒

身高：1.66米

球衣號碼：27

其他報道：英超｜夏蘭特科頓各連中三元 曼城打吡戰6：3大炒曼聯

其他報道：三人籃球︱建龍飛馬B世界總決賽男子組16強止步 Onching女子組未能出線

其他報道：F1｜佩雷斯新加坡站封王 韋斯塔本第7衝線日本站再爭衛冕