劍擊｜何思朗挑戰盃決一劍封王　周頌羲負傷摘季　首戰U23亞洲賽團體賽衝金 (21:39)

周頌羲在分組賽得4勝1負，晉級淘汰賽後亦有好表現，他在16強面對港隊師兄陳智軒曾落後3分，但他追至15：14一劍制勝。這名20歲小將在8強鬥任俊霖時，在比賽初段傷及右腳，但仍戰至15：13勝出。

周頌羲在4強硬撼何思朗，惟受傷患影響表現，力戰下以8：15告負，無緣決賽；至於何思朗在晉級決賽後，以一劍絕殺羅浩天奪冠。女子組方面，歐倩瑩在決賽以15：4擊敗薛雅齊封后。

周頌羲在賽後表示，自己在逆境時以放手一搏的心態作戰，「既然輸一劍，倒不如去盡，反正沒甚麼可以輸，放手一搏吧」。他續指，即使右腳受傷，但心態上仍有想辦法爭勝，未有輕易言棄。

周頌羲將伙陳樂熹、梁天晴及張愷駿出戰U23亞洲賽，他盼衝擊團體賽金牌，「U23亞洲賽因疫情停辦兩年，我這次是首度出戰這項賽事。我們團體賽好大機會，若個人如果發揮穩定，都有機會衝擊獎牌」。

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