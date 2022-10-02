乒乓︱港隊女團險勝法國隊兩連勝　朱成竹世界賽兩戰皆捷 (20:27)

現團體世界排名第3位的港乒女隊，上周五以場數3：0橫掃意大利隊後，休息一日迎第二仗，面對世界排名第17位的法國隊，由港乒「一姐」杜凱琹打頭陣，先失一盤6：11後，發力連贏3局11：7、11：6及11：8，以局數3：1 先拔頭籌。第二場由朱成竹對華裔球手袁嘉楠，以11：7、11：4、9：11及11：9，同樣贏局數3：1，為港隊再下一城。不過，及後李皓晴和杜凱琹在局數分別負0：3及1：3後，場數被法國隊追成2：2平手。

朱成竹為港隊出戰第5場，面對Pavade Prithika續打出好表現，以11：6及12：10先贏兩局，第3局雖以8：11失守，惟在第4局重整旗鼓，終勝11：6，以局數3：1勝出，總場數險勝3：2，在分組賽2連勝，明早將鬥世界排名第14位的巴西隊。港乒教練團賽後表示，球員們能頂住壓力贏得比賽實屬不易，「主要是團隊合作意識強，相互支持與理解」。

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