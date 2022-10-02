足總盃｜港會加時絕殺10人晉峰闖8強 開季4戰3場不敗 (18:39)

足總盃上兩屆分別因疫情停辦及球季腰斬未能舉行決賽，今屆揭幕戰由晉峰對港會在旺角大球場舉行，有766人入場。足總在賽前再次安排默哀儀式，悼念早前離世的港足前教練盧德權，雙方球員圍圈默哀一分鐘。另外，晉峰巴西籍翼鋒費利浦薩帶同其新生嬰兒入場拍攝隊照。

兩隊曾上月中首輪港超交手，當時港會作客青衣運動場以1：1打和晉峰。今仗亦由港會先開紀錄，由20歲法國籍小將李小恆接應傳中撞射得手，半場領先1：0。換邊後港會有兩次機會，包括李小恆曾扣過門將羅㵆陽但面對空門射出界，以及外援前鋒里奧半單刀再被羅㵆陽救出。大難不死的晉峰於87分鐘憑播磨浩謙的射門扳平，法定時間追成1：1，需加時分勝負。

晉峰後衛艾拔簡勞於96分鐘犯規兩黃一紅被逐，踢少一人下，戰至116分鐘，港會由麥美倫一記冷箭破網，這名英籍球員於此前一個攻勢曾與對手撞頭受傷，一度跟晉峰球員口角被球迷挑釁，入球後他立即向看台方向做出閉嘴手勢，因而被球證出示黃牌警告，港會終絕殺2：1晉身8強，將於明年1月7日對東方龍獅。

播磨浩謙賽後承認，球隊已盡力但狀態未足，感覺表現更一次比一次退步，「我們較多攻勢，但未能把握，包括紅牌在內，都是自己問題失誤較多，上季逼搶亦沒有，現在球隊是有少少迷失，要盡快踢回風格」。主帥鄧冠研也稱球隊需努力尋求方向。

半職業的港會於開季除了在高級組銀牌首圈以0：5大敗予傑志，其餘3仗不敗，包括聯賽1勝1和，主帥東尼咸美頓稱相比上季重返港超，今季季前準備更足。對於麥美倫的入球慶祝，以及完場後續跟晉峰球員爭執，咸美頓認為在盃賽晉級，有此入球反應也很正常。

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