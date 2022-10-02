英超｜夏蘭特科頓各連中三元 曼城打吡戰6：3大炒曼聯 (22:51)

曼城在阿堤哈德球場出擊，亦是雙方領隊哥迪奧拿和坦夏格首次較量，二人於2013至15年於拜仁慕尼黑做同僚，當時坦夏格為這支德甲班霸二隊主帥。藍月中場洛迪卡斯簡迪及中堅史東斯因傷缺陣，魯賓戴亞斯先列後備，一對中堅起用尼敦阿基伙拍文路爾艾簡治。曼聯相隔近一個月重返英超賽場，沿用擊敗阿仙奴的正選11人，拉舒福特傷癒復出，基斯坦奴朗拿度（C朗）則職業生涯首次連續5場英超先列後備。

打吡戰僅1分鐘已有曼聯右閘達洛治犯規領黃，曼城開賽即主導搶攻在紅魔門前連番攻門，在8分鐘開紀錄，菲爾科頓入楔撞射破網，為藍月火速領先1：0。紅魔初段受壓僅藉快速反擊進攻，14分鐘曾殺入對方禁區，但中場基斯甸艾歷臣起腳欠力度，被門將艾達臣摩拉斯接實。曼城中場奇雲迪布尼於31分鐘射門被門將迪基亞救出後，曼聯中堅華拉尼在這次攻勢受傷要離場治理，夏蘭特即在34分鐘的角球攻勢飛頂入網，這名22歲挪威隊前鋒於3分鐘後再接應迪布尼的妙傳在門前鏟射梅開二度。「紅魔」禍不單行是有華拉尼因傷被換離場，由域陀連迪路夫入替。藍月亦有基爾獲加因傷換出。夏蘭特於完半場前傳中助攻予科頓門前再下一城，半場已領先4：0。曼聯繼作客賓福特後再次半場落後0：4，部分作客的紅魔球迷已離開球場，有入場的曼聯前帥費格遜也面露難色。

曼聯於下半場56分鐘由安東尼馬菲奧斯的遠射追回一球，之後換入傷癒的安東尼馬迪爾及防中卡斯米路。不過夏蘭特於64分鐘接應傳中完成連中三元，成英超史上首個連續3場主場「戴帽」的球員，加上72分鐘再助攻予科頓完成帽子戲法，藍月在打吡戰以6：3大勝有尾段有馬迪爾梅開二度的曼聯，賽後8戰20分續不敗，以1分之差續追榜首的阿仙奴。曼聯7戰12分排第6，C朗全場坐冷板未有落場。

夏蘭特季初曾表明今季最期待的對手是曼聯，首戰曼市打吡即連中三元及貢獻2次助攻，首8場英超已攻入14球及3次助攻，效率驚人，迪布尼亦累計8次助攻領先英超助攻榜。

其他報道：三人籃球︱建龍飛馬B世界總決賽男子組16強止步 Onching女子組未能出線

其他報道：乒乓球︱黃鎮廷贏兩場救決勝分 吳柏男守尾門 助港隊男團世界賽險勝伊朗