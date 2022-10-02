英超︱干拿加歷查倒戈絕殺　樸達領「車」響勝鼓 (00:20)

德籍教頭杜曹在上月初帶領車路士，於歐聯分組賽爆冷不敵薩格勒布戴拿模後被解僱，從白禮頓挖角樸達接掌帥印。上月在歐聯領軍「地標」主場言和薩爾斯堡，惟先後有兩輪英超因英女王悼念活動而延期，直至昨晚首在聯賽領軍出戰，惟7分鐘被主隊前鋒奧辛尼艾度亞迪開紀錄，不過積極反撲下由新兵前鋒奧巴美揚於38分鐘扳平，再由倒戈的干拿加歷查於90分鐘遠射建功，助「藍戰士」以2：1反勝，為樸達取得領軍首勝。

至於利物浦在主場面對有新帥迪沙比迎領軍處子戰的白禮頓，被客軍中場李安度杜沙特於4及17分鐘梅開二度，其後「紅軍」雖有前鋒羅拔圖費明奴於33及54分鐘「起孖」扳平，並藉對手後衛阿當韋斯達擺烏龍反超，但杜沙特在83分鐘個人「連中三元」，終雙方踢成3：3各得1分，紅軍聯賽兩連和。

此外，富咸於主場「賠了夫人又折兵」，先有中場查洛巴早段領紅被逐，再有首席射手阿歷山大米祖域及左閘古沙華傷出，終以0：4大敗予紐卡素。

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