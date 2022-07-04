賽車︱世界賽車運動會月底馬賽舉行　港隊13人征戰8項目　李英健誓爭上頒獎台 (19:27)

世界賽車運動會原定兩年一屆，惟2019年在意大利完成首屆賽事後，去年因疫情而延期，至今年移師法國舉行。港隊13名運動員，包括 GT（李英健、葉恭正）、房車（甄卓偉）、四級方程式（唐偉軒）、飄移（伍家麒）、電競（黃啟軒）；以及小型賽車衝刺賽高級組（余家寶）、小型賽車耐力賽（黃敬慈、楊德、鍾菩恩、何萬昌）及小型賽車扭樽賽（伍絡軒、莫深雅）。

在首屆世界賽車運動會GT奪得第6名的李英健及葉恭正，今年再度搭檔．並再NSX GT3參加同一項目。李英健透露明日將與葉恭正飛往意大利，參與兩場GT賽事寓賽於操，他提到自己在1998年曾於保羅里卡爾賽道的歐洲賽事奪冠，今次重返成名地將倍添動力。

港隊參賽車手由上屆的5人，增至今屆的13人，李英健表示需負起更大責任，盼以自身經驗幫助後輩。年僅15歲的莫深雅則是隊中最年輕的車手，就讀中四的她受父親薰陶下愛上賽車，以往亦不時會到珠海練習，但因兩地通關問題，只能靠香港小型賽車總會會員借出私人場地訓練。

另外，香港車手歐陽若曦今在新加坡格蘭披治大賽的GT支援賽事TSS超級系列賽，於排位賽造出2分15.739秒圈速排第2，而泰籍車手Kantasak Kusiri則快1.373秒搶走杆位。

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