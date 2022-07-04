三人籃球︱建龍飛馬B世界總決賽男子組16強止步　Onching女子組未能出線 (17:30)

建龍飛馬B在男子組小組賽取2勝1負，他們先以9：8險勝東道主埃及隊，及後以8：9負上屆季軍瑞士隊，但最後一場小組賽以21：10大勝約旦隊，成功以次名出線。躋身16強後，建龍飛馬B力戰下以10：19負德國隊出局，朱梓鎔賽後表示：「未能晉身8強，我們不會失望，畢竟我們整個賽事都是3人應戰，有體力不繼的情况。我們覺得透過這次賽事，見識到很多、學到很多東西，原來3×3賽事都有這麼多戰術，發覺自身與外國球員的差距很大，特別是對抗性、比賽的強度方面，所以日後一定要加強體能的訓練。」

女子組方面，由於Onching球員未能適應時差，加上酷熱天氣下作戰，她們在小組賽接連不敵日本隊、捷克隊、埃及隊和印度隊。隊長盧曉芳表示：「我們的體能明顯不及對手，以致基本技術、外圍投射均未能發揮水準。」Onching在最後一場對印度隊時，雖然曾一度領先，最終仍以7：10呑敗，盧曉芳指球隊長時間未有參與高強度比賽亦是表現不如對手的因素之一。此外，綜觀這次世界賽，世界各國的三人籃球水平已經提升了不少，她認為「香港要急起直追，就必須要推行系統性訓練」。

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