桌球︱傅家俊期待下周主場出戰大師賽　冀盡快重拾狀態發揮應有水平 (20:07)

香港大師賽是自2017年後再次舉辦，佔主場之利的傅家俊覺得自己興奮但不算緊張，指香港人在疫情下經歷很多，「值得有這個看比賽覺得開心的機會」。賽事今次由伊利沙伯體育館改到紅館舉行，Marco也感到相當新鮮：「現在仍未知紅館最終佈局如何，自己賽前都好有興趣去看，亦對其他球手反應好有興趣，因為上次在伊館已經好熱鬧，相信紅館可以帶到更大驚喜。」

在下周的香港大師賽，傅家俊首圈將面對英格蘭名將施比，後者今晨在英國公開賽16強打出個人生涯第4棒147滿分，以4：1輕取李素斯基。Marco直言最近也有看施比的比賽，見到對方狀態提升，會比較難應付。

傅家俊上季因疫情只出戰世界賽外圍賽，今季暫時只有歐洲大師賽能殺入正賽圈，他稱：「之前英國比賽的水平其實不算穩定，可能停得太耐，技術上仍然處摸索階段，回港之後有好少少，但可能都要半年，9個月時間好好再調整。」Marco的職業巡迴賽外卡今季進入第2年，需力爭單季排名保留職業資格，但他指自己只是希望發揮到應有水平，「排名就會慢慢提升」，預計自己10月中再戰英倫，料年底前還會參加最少4項賽事。

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