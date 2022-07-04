NBA日本賽︱勇士首戰擊敗巫師　丘雨勤：場內座無虛席 (21:00)

上屆NBA總冠軍勇士今夏陣容變動不大，今日於季前首場熱身賽於日本埼玉超級競技場面對巫師，收起了射手基利湯臣，其餘主將則悉數上陣，「咖喱仔」史堤芬居里寓賽於操只上陣13分鐘，手感冰冷下僅7投1中射入一記三分球，以及射入3球罰球，僅攻入6分。

不過，一眾小將把握機會表現不俗，其中2020年選秀榜眼的21歲中鋒占士韋士文後備上陣約24分鐘11投8中，攻入全場最高20分兼取9個籃板的「準雙雙」，終率軍以96：87擊敗有八村壘攻入全隊最高13分的巫師，在NBA日本賽頭場旗開得勝。雙方將在後日下午1時於同一場地再戰。

歷來第2次於日本舉辦NBA季前賽，賽前雖然於東京略欠比賽氣氛，但於現場工作的香港體通天下籃球評述員丘雨勤向本報透露，於埼玉的主場館一帶氣氛良好，售賣週邊商品的攤位亦大排長龍，場內更是座無虛席。

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