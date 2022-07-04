欖球︱港隊復操備戰主場戰國際七欖賽　將帥冀提升狀態　展望明年亞運衛冕 (16:06)

港隊今夏分別曾到英國、智利及南非等地集訓比賽，至月中才回港，昨日復操，今早（30日）在黃色暴雨警告訊號下續於京士柏運動場練習，但主力姚錦成未有出席。另一華將李卡度指球隊今夏全員約20人旅歐集訓，有別於過往只按比賽點兵12、13人出征：「球隊相處時間長，愈來愈團結。至於在球場上，我們愈來愈清楚香港隊自己的打法，但暫時未到期望的水平。」他續指球隊上下都要更自信，才有機會在香港七欖賽挑戰同組的大洋洲勁旅，但認為能力上絕對做到：「如早前的英聯邦運動會，澳洲隊差點不敵烏干達隊，而我們今夏（8月的智利世界挑戰賽）曾贏過烏干達，另一場（9月南非世界盃）也只是輸一個達陣。撇除輸贏，我們希望在香港七欖都會令觀眾知，其實香港隊都是幾好的球隊，每場都有一定水準帶給大家。」

提到月初在南非的世界盃賽事，港隊主教練莊保羅直言未能在首圈擊敗種子排名較低的烏拉圭隊，令人沮喪，但滿意球隊其後表現。傳接鋒韋兆新就表示：「我們南非一站世界盃打得麻麻地，不過我們都學到好多，希望在香港七欖賽會較好，而香港七欖會是明年亞運好好的準備，對手都是世界頂尖的。」在香港七欖賽前後，港隊則會出戰3站的亞洲巡迴賽，其中首站在泰國的比賽將在三周後展開，莊保羅料賽前一周才會決定大軍人選，但表明會想出戰杭州亞運的球員有更多比賽機會，從而進步。

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