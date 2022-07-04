NBA｜勇士巫師抵東京備戰日本賽　浪花兄弟挑戰相撲　BTS成員SUGA撐場 (19:50)

NBA新球季將於香港時間下月19日早上開鑼，季前賽亦將於明日起展開，打頭陣的是NBA日本賽，由衛冕之師勇士面對有日本隊球星八村壘助陣的巫師。兩軍昨前後飛抵東京，獲不少球迷在機場迎接。

今日他們馬不停蹄出席一連串活動，包括去日本地標之一的東京鐵塔影大合照，而勇士一眾球員其後到當地一個體育館訓練及指導當地學生打球之餘，又與已退役的相撲前橫綱白鵬翔即場較量一番，結果史堤芬居里及基利湯臣同樣未能推得動對方，先後宣布「投降」，場面惹笑。而本身為勇士球迷的BTS成員Suga，更由韓國飛抵當地撐場，與一眾勇士球員合照留念。

至於巫師的日本隊當家球星八村壘，自去年東京奧運後首次重返日本出戰，他坦言期待已久，「東奧時因疫情只能閉門作賽，期望再與家鄉球迷見面」，他又笑言已習慣兩地來往，自己並沒有時差問題。

兩軍將在香港時間明晚6時於埼玉超級競技場交手，並將於兩日後（10月2日）的下午1時於同一場地再對碰。

其他報道：歐國聯︱C朗態沉遭葡媒及球迷質疑 兩胞姊網上發文力撐 炮轟忘恩負義

其他報道：俄烏局勢｜37歲俄前國腳比耶列甸洛夫被召入伍 父：19年前曾服役或成原因

其他報道：世界盃｜丹麥贊助商推「隱形戰衣」迎世盃 抗議主辦國卡塔爾人權狀况