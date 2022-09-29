世界盃｜丹麥贊助商推「隱形戰衣」迎世盃　抗議主辦國卡塔爾人權狀况 (16:08)

丹麥隊在過去一周歐洲國家聯賽作客對克羅地亞隊和主場對法國隊，已穿上新主場及第三作客球衣，惟設計簡約分別為全紅色和全黑色，隊徽、球衣生產商標誌及兩肩箭狀花紋均猶如隱形，只有號碼及球員名字為白色。而新作客球衣亦是全白色。

該球衣生產商Hummel在社交網解釋，希望以新球衣的設計概念當作聲明，關注及抗議卡塔爾國內的外勞人權狀况，「我們支持丹麥隊，但不支持卡塔爾主辦世界盃，我們不希望品牌標誌在導致成千上萬人喪生的賽事中亮相」。這個總部設於丹麥的運動服飾品牌又形容，新第三作客的全黑色為「哀悼的顏色」，「完美代表今屆世界盃」。丹麥隊在今屆世盃Ｄ組，對手為法國隊、澳洲隊及突尼斯隊。

卡塔爾世界盃籌委會發聲明回應，對品牌指控有數千名工人喪生的說法有異議，強調非常重視3萬名興建球場工人的健康與安全，希望丹麥足總將準確訊息傳達給合作伙伴。

卡塔爾興建世盃球場引發的外勞權益爭議持續多年，不時有報道提及當地工作環境惡劣，亦有強制勞動及欠薪問題，因而一直受到歐洲國家關注。包括丹麥在內多個歐洲國家的足總曾表示，會在世盃開鑼前再次向國際足協反映相關人權問題。英國《衞報》去年2月曾調查報道，宣稱卡塔爾自2010年取得世盃主辦權後，直至2020年累計有逾6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉及斯里蘭卡的外勞在當地喪命，與卡塔爾官方曾公布於2014至2020年間有37名相關外勞死亡的數字相差甚遠。

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