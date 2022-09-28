英超｜馬古尼狀態低迷多時　加利仔：學我當年去睇心理醫生 (23:07)

29歲的哈利馬古尼日前在歐洲國家聯賽兩度犯錯，使英格蘭隊只能在主場打和德國隊3：3，賽後更據報觸傷腿筋，很可能需養傷兩周，勢無緣下周日英超大戰曼城。加利尼維利了解馬古尼目前作戰心理低迷，並說：「我在球員時代曾去看心理醫生。相信這是每個失去自信的球員，都會有同樣的做法，它能幫助你。你同時亦要時刻爭取展示自己的最佳，必須永不放棄。」

此外，英軍主帥修夫基今日重申支持馬古尼道：「為何要起用他？因為他是其中一個我使球隊勝出的球員。」修帥又要求曼聯讓馬古尼有更多上陣機會，令他可從中重拾信心。另外，修帥稱屬意由捷比亞擔任右閘，加上列斯占士可任右閘和右中場，令日前無緣對德國隊的阿歷山大阿諾特在國家隊的前途成疑。

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