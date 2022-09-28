歐國聯｜蘇格蘭升上A組當英倫一哥　夏蘭特踢足全場無助挪威升班　 (20:31)

蘇格蘭隊上周在B1組補賽以3：0擊退客軍烏克蘭，此役即使有主力中場麥湯米尼停賽、後衛安德魯羅拔臣及基蘭泰亞尼缺陣，但仍在波蘭以0：0逼和對方，並報卻世界盃外圍賽附加賽被對方淘汰之仇。蘇軍賽後6戰得13分，多烏克蘭隊兩分下，以首名衝線和得以升上A組。由於A組的英格蘭隊及威爾斯隊降班，北愛爾蘭隊續在C組打滾，故此蘇軍將成為唯一可在A組角逐的英倫三島球隊。

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此外，挪威隊在B4組雖有艾寧夏蘭特踢足全場，卻被塞爾維亞隊前鋒杜辛華荷域及阿歷山大米祖域破門，主場以0：2告負，賽後排次席，落後塞軍3分無緣升班，而降班球隊則是瑞典隊。另外，B2和B3組「升班馬」分別是以色列隊及波斯尼亞隊。

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