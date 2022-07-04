友賽｜阿根廷巴西齊大捷　美斯3球迷衝落場簽名自拍不遂　李察利臣被擲蕉 (18:07)

阿根廷隊藉祖利安艾華利斯在13分鐘打開紀錄。美斯於54分鐘上陣，有球迷在65分鐘衝入場找美斯自拍不果，當美斯射入第一球，另一球迷即衝入場要求美斯在其背上簽名，卻被保安抱跌，其後亦再有球迷衝入場索取簽名無功而返。阿根廷此仗終淨勝3球，而帶領球隊連續35場不敗的主帥史卡朗尼，更獲續約至2026年。

巴西隊在法國中立場鬥突尼斯隊，並於賽前展示反種族歧視的橫額，「沒有黑人球員，我們的球衣上不會有這麼多星星」，代表黑人球員是該國奪世界盃的重要成員，不過，李察利臣在19分鐘入球慶祝時，有球迷向他擲蕉，巴西隊終大勝5：1，該國足總賽後發聲明譴責。巴西隊此役入球功臣尚有射入12碼的尼馬、梅開二度的拉芬夏比洛尼及中場柏度古靴美。至於烏拉圭隊則有達雲紐尼斯及尼高拉迪拉告魯斯建功，以2：0挫加拿大隊。

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