港超｜傑志簽入希臘國腳級前鋒文尼亞斯 稱跟丹恩奴域可共存 (13:55)

文尼亞斯身高1.89米，曾1次代表希臘國家隊上陣，職業生涯曾效力過多間希臘球會，有多年希臘超聯經驗，來港前效力塞浦路斯甲組球會尼科西亞奧林匹克，他完成隔離及醫學監察後，昨起隨傑志操練，會方稱最快可於下月9日對東方龍獅的菁英盃賽事上陣。

文尼亞斯職業生涯首次來到亞洲落班，他承認需時適應香港的天氣和食物，但相信會逐日會變好。他透露曾跟朋友看過傑志在今屆亞冠分組賽對神戶勝利船，又稱知道新隊友丹恩奴域是亞冠「傳奇」，雖二人位置相近，但他稱雙方同樣為球隊爭取入球，不存在競爭。

傑志主教練朱志光表示，球隊先後有丹尼退休及安永佳和陳晉一離隊，人腳需要增兵，透露文尼亞斯是經紀介紹，加上球隊有時間和空間可給他嘗試，「初步觀察和睇他過往片段，他的二傳能力和前場跑動不錯，亦可出任輔鋒」。朱sir表示，球隊怎樣也需要後備前鋒，又稱這名新兵跟陣中哪個前鋒都有機會合作，「可能艾力士、可能丹恩奴域」。他透露，還有一名新兵即將報到，證實為網上盛傳的吉爾吉斯國腳，可司職左閘和左翼，至於此前效力冠忠南區的小將江展民，朱志光稱對方已跟操10天，很大機會簽約以出戰菁英盃。

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