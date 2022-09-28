歐國聯｜西班牙絕殺葡萄牙反壓闖4強 20歲小將獻助攻 C朗連番失機 (10:40)

葡萄牙隊賽前領先西班牙隊2分，只要保持不敗即可晉級4強，今仗強陣出擊，上仗對捷克隊撞傷臉部的基斯坦奴朗拿度（C朗）續掛帥，但右眼下方仍有瘀青，傷癒的祖奧菲歷斯先列後備。

非勝不可的「鬥牛軍」在上半場控球率高達72%，但未有射門中龍，反觀主隊先後有魯賓尼維斯及迪亞高祖達的射門，要令西班牙隊門將烏尼西蒙飛身撲出，半場互無紀錄。

換邊後初段，祖達在前場逼搶成功後，傳予入楔的C朗射門，但又被西蒙出迎化解。西班牙隊於72分鐘換入上仗首為國家隊上陣的尼高威廉斯，這名20歲畢爾包翼鋒於完場前即改變局勢，在88分鐘於禁區內接應傳中頭槌二傳，造就門前的莫拉達面對空門撞射破網，憑這入球一箭定江山，以1：0絕殺葡萄牙隊。

C朗全場有3次攻門機會，包括下半場初段及完場前的射門均被西蒙救出，而72分鐘一度在禁區無人看管，但控球後動作稍慢被敵衛化解，賽後他將隊長臂章丟給隨隊的工作人員引起關注。不過隊友般奴費南迪斯再為C朗護航，稱球隊其他隊友也有失機，「C朗的表現很好，渴望為球隊爭勝，我們沒有必要拿賽後的事大造文章，落敗後沮喪是很正常」。

另邊廂，年僅20歲的尼高威廉斯在今輪國際賽周才首獲西班牙隊主帥安歷基徵召，在第二場國家隊比賽即交出助攻，他稱高興協助球隊取勝，表明希望參加年底的卡塔爾世界盃，會努力爭取入場券。奠勝的莫拉達也讚這名小將後備上陣後，在場上立竿見影，起到關鍵作用。

西班牙隊賽後6戰11分，以1分之差反壓葡萄牙升上A2組首名，晉身明年6月14或15日舉行的4強，其餘3隊分別為克羅地亞隊、荷蘭隊及意大利隊，其中意大利和西班牙是連續兩屆闖4強。賽事將於明年1月公布主辦地點。A2組另一場，捷克隊作客以1：2不敵瑞士隊後，成為小組包尾，下屆歐國聯將要降落B組聯賽。瑞士隊憑藉今屆歐國聯成績，取得2024年歐洲國家盃外圍賽種子隊席位，反觀在歐國聯降級的法國隊及英格蘭隊只列第二檔次，下月9日抽籤分組賽。

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