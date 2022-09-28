足球｜浙江U15省運會裁判疑造假被追打　批評者：不改規則還會繼續 (16:00)

浙江U15省運會決賽雙雄是金華市代表隊及寧波代表隊。主裁判原本補時6分鐘，卻在超時後仍不結束法定時間比賽，至寧波於補時7分鐘追平才立即鳴笛，更終以互射12碼勝出。金華球員的家長隨後舉報主裁判是寧波教練的學生，以及裁判長則是寧波人。賽後怒氣冲冲的金華球員衝入球場追打主裁判，之後又出現金華方面的人長跪地上，不願離場的情境。金華教練最後需在別人攙扶下朝隊巴方向走去。

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據報這場決賽有直播，但現已沒有權限觀看。有批評指出，類似造假情况再次在省運會決賽發生，又稱「這種規則設定必然會出這樣的問題，而且如果不改，還會繼續出」。事實是上月初上演的廣東省運會男足乙A組決賽中，廣州隊以5：3反勝清遠隊封王，惟網上片段顯示下半場有部分球員疑未盡全力，引發網民熱議。中國足協其後發表聲明，證實已對事件展開調查，稱會嚴肅處理。

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