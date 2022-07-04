葡萄牙vs.西班牙 UEFA.tv 周三凌晨02：45直播

3支球隊意大利、荷蘭和克羅地亞已闖入歐國聯決賽周，葡萄牙及西班牙隊將爭上「尾班車」。葡軍據報勢由鼻子受傷的基斯坦奴朗拿度（C朗）及迪亞高祖達掛帥外，祖奧菲歷斯近日也已復操，令前線兵源更充足，配上般奴費南迪斯、貝拿度施華及祖奧簡斯路等具質素中後場球員，難怪安歷基賽前有葡軍平均實力勝西班牙隊之嘆，但他仍對「鬥牛軍」投信心一票道：「我認為己隊所有落場的球員都能攻擅守。這次與葡萄牙隊交手就是一場決賽，亦像是卡塔爾世界盃的8強賽。兩軍都是熱門球隊，過去3場對碰都言和。」

西班牙隊賽前有巴塞隆拿後衛艾利加西亞突然退出大軍，未知是否與這次國際賽檔期中，巴塞接連有守將祖利斯古迪及朗奴阿拿奧祖因傷須長唞有關。葡軍主帥費蘭度山度士則說：「我們必須專注爭勝，而非想及躋身歐國聯4強。」

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