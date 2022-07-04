友賽︱孫興慜頭槌助韓國小勝喀麥隆 日本悶和厄瓜多爾 舒密特撲出12碼 (22:12)

韓國隊今晚坐陣首爾世界盃體育場，據報開賽前7小時已有不少主場球迷在場外等候入場，最終賽事多達59,389人入場。太極虎強陣出擊，孫興慜、黃仁範、金玟哉、黃喜燦及李在城等效力歐洲球會的球星正選上陣，甫開賽黃喜燦即有一次頭槌攻門，要效力國際米蘭的喀麥隆隊門將奧拿拿近門撲出，戰至35分鐘，奧拿拿救出勁射不遠，伏兵禁區內的孫興慜隨即用頭槌補中打開紀錄，連續兩場友賽均建功，協助半場領先一球。今季加盟國米的奧拿拿於下半場68分鐘曾有次出迎到禁區外控球，幾乎被孫興慜搶截得手，這名熱刺球星於完場前在左路禁區K角位主射罰球「擦楣」出界，終維持1：0勝果完場。

另邊廂，日本隊續在德國杜塞爾多夫出戰友賽性質的麒麟挑戰盃，面對厄瓜多爾隊，悉數更換上仗2：0擊敗美國隊的正選11人，門將權田修一因傷與提早返回阿仙奴的富安健洋齊賽前退隊，效力摩納哥的南野拓實復任正選，起用效力比甲球隊聖圖爾登的丹尼爾舒密特把關。上半場厄瓜多爾隊攻勢佔優，在完半場前曾有記射門中柱，以及一次角球頭槌要舒密特飛身撲走。藍武士多次攻門都未能中龍，戰至82分鐘更有中堅谷口彰悟禁區內撞跌對方被罰12碼，不過恩拿華倫西亞主射被舒密特「捉到路」撲走，終雙方踢成0：0互交白卷完場。日、韓兩隊均以1勝1和完成今輪國際賽周。

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