甲一籃球︱「全華班」東方附加賽大勝飛馬　偕永倫闖季後賽4強 (22:35)

以「全華班」出戰附加賽的東方，甫開賽已火力全開，李琪外投內切得7分，加上卜聿揚壓哨入球，首節領先23：13。飛馬在第2節有韓天次單天保至尊射入10分，助球隊咬緊35：42完半場。飛馬下半場初段一度追至落後3分，但東方點點開花，除了梁嘉顯取得全場最高的21分，卜聿揚、李琪和徐遠成也有雙位數進帳，加上眾人合力將飛馬洋將漢尼拔的得分壓制於19分，終以94：69勝出。

梁嘉顯賽後直言拉利羅斯離隊對球隊有影響，但東方勝在全民皆兵，即使全華班也會盡力爭勝：「球隊由一開始進攻側重外援，我亦會習慣依賴老大哥，但現在我會勇敢站出來，全隊11人都會出聲。」東方在8月的聯賽曾戰至加時以71：77負滿貫，兩軍4強再度碰頭，「綠軍」更有美籍中鋒荷利菲特加盟，梁嘉顯預計對方會更難應付，「我曾跟荷利菲特合作過，他是很好的隊友，雖然他的個人能力未必好強，但配合球隊的能力好高」。

至於永倫在尾場面對飛鷹，上兩場皆高掛免戰牌的「得分機器」泰那今仗復任正選兼取得全場最高30分，領軍以94： 82勝出。憑常規賽頭兩名直入季後賽的滿貫和南以逸待勞，將於10月2日在修頓上演的4強分途出擊，滿貫在下午4時對東方，南華則對永倫。4強採取3場2勝制，門票周五（30日）起於Cityline購票通發售，門票每張港幣90元正，優惠票港幣60元正，Cityline將會收取額外手續費。

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