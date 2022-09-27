西甲︱朗奴阿拿奧祖開刀治大腿傷勢 參與年底卡塔爾世界盃成疑 (17:58)

阿拿奧祖於上周六在奧地利為烏拉圭隊上陣友賽伊朗隊時，開賽僅25秒因一次嘗試阻擋對手遠射而拉傷右大腿被換離場，巴塞隆拿昨晚證實，經過與教練團及隊醫商討，這名中堅將於當地時間周三到芬蘭接受右大腿內側肌腱撕裂手術。多個西班牙傳媒報道，這種傷勢預計至少要休戰兩個月半至3個月，換言之阿拿奧祖很大機會無緣11月底開鑼的世盃決賽周，報道稱，烏拉圭隊希望這名中堅不開刀而改用保守治療，但阿拿奧祖其後發聲明表示，經過諮詢了數名醫生意見後，認為做手術是最好做法，以根治大腿傷患。

巴塞成為今個國際賽周最大受害者，至少4名球員帶傷歸隊，除了正選中堅阿拿奧祖，以及另一後衛祖利斯古迪亦因代表法國隊出戰受傷要休戰一個月，巴塞證實兩名荷蘭國腳迪比及法蘭基迪莊同樣拉傷左大腿肌肉，其中迪比二頭肌受傷，據報料要養傷一個月，迪莊則傷勢並不嚴重，或能趕及下周中歐聯作客國際米蘭時復出。不過，根據國際足協的「保護球會計劃」，球員若參加國家隊賽事受傷，並養傷超過28天，球會可從球員受傷後第28天起獲賠償，每日賠償上限為20458歐元（約15.5萬港元），1年為止，總賠償額上限為750萬歐元（約5680萬港元），預計巴塞就阿拿奧祖的情况取得一筆賠償金。

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