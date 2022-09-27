歐國聯︱意大利連續兩屆殺入決賽周　文仙尼：無法彌補缺席世界盃傷痛 (18:13)

意大利隊藉上仗攻破英格蘭隊大門的前鋒拉斯柏度尼在27分鐘打開紀錄，加上中場費達歷高迪馬高於52分鐘，取得球隊在國際賽第1500個入球，以兩球淨勝匈牙利隊，取得A3組首名。文仙尼說：「己隊首70分鐘表現一流，但並不太喜歡最後20分鐘的演出。第2次躋身歐洲國家聯賽是重要的，可是之前（世界盃外圍賽）不幸成績仍然存在。」

意軍將會出席明年6月在荷蘭舉行的決賽周，已晉級的球隊還有荷蘭隊和克羅地亞隊，最後一席位將屬於明晨交鋒的葡萄牙及西班牙隊之勝方。另外，匈牙利隊長施沙拉爾此役賽後結束國際賽生涯，這名效力瑞士球隊巴素利的34歲前鋒，過去13年為匈軍上陣86次入26球。此外，克羅地亞國腳波索域證實因肌肉受傷需缺陣數周，該名國際米蘭中場日前在A1組作客以3：1勝奧地利隊中，上陣僅18分鐘便傷出。

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