歐國聯︱馬古尼兩度送禮英格蘭僅和德國　修夫基續撐　名宿瑟頓：面臨世盃風險 (16:49)

英格蘭隊賽前篤定降班，在這場A3組最後一戰誓以勝仗挽回面子，卻有後衛史東斯於37分鐘觸傷大腿，需由基爾獲加入替。52分鐘，哈利馬古尼後場誤傳予德國隊中場穆斯亞拿後，在禁區踢跌對方獲判12碼，中場根度簡操刀得手。修夫基在66分鐘換入美臣蒙特及布卡約沙卡僅1分鐘，馬古尼於前場失控球被德國隊打反擊，最終由迪姆華拿左路橫傳予前線拍檔夏維斯射入世界波，令英軍落後至0：2。「三獅」其後在71至83分鐘內，藉勞基梳爾、美臣蒙特及哈利卡尼建功反超前3：2，卻被夏維斯在87分鐘門前「執死雞」，使兩軍以3：3言和終場。

修夫基說：「我知道馬古尼會是此仗焦點，但我認為球隊需要支持隊內最佳及經驗最好的球員，除非我們將處於一種不能選擇他們的狀况。」三獅名宿瑟頓說：「修夫基忠誠於過去沒使他失望的球員，但若這些人之後續在所屬球會上陣機會不多，世界盃分組賽首仗對伊朗便會成為很大問題。這亦將會是很大的風險。」

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