拳擊︱國際拳總俄籍會長連任　聲言業餘拳擊「不應稱作奧運拳擊」 (22:46)

基姆列夫於2020年在IBA前身的國際業餘拳擊總會（AIBA）首次當選會長，今年競逐連任，而事件爭議緣於5月的換屆選舉中，荷蘭拳總會長雲達禾斯（Boris van der Vorst）欲參選但被指不符資格，無法挑戰基姆列夫。國際體育仲裁法庭判雲達禾斯上訴得直，但昨在亞美尼亞舉行的IBA緊急大會，以106比36票否決重選，IBA希臘籍秘書長George Yerolimpos呼籲IOC尊重成員國這次投票意願。

外國傳媒指基姆列夫的支持者讚揚他有兌現承諾，向屬會提供適切支援，但以歐美多國拳總則不滿基姆列夫未能解決管理混亂問題，如烏克蘭拳總會前被指「受政府干預」，會籍被吊銷，也憂慮業餘拳擊發展十分依賴奧運，而基姆列夫與IOC交惡，最終拳擊若被剔出奧運項目將是災難性後果。

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