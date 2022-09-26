利華盃｜歐洲隊無緣冠軍送別費達拿　梅利佐高域期望瑞士天王他朝當教練 (19:15)

歐洲隊完成頭2日利華盃賽事後，領先世界隊8：4進入煞科日。不過，利華盃的勝仗得分在3日各有不同，首日1分、次日2分、煞科日3分，而世界隊在最後一日急起直追，打頭陣的索克/奧格艾利阿辛在雙打賽事以盤數2：1反勝梅利/貝列天尼，而22歲的加拿大籍小將奧格艾利阿辛在緊接的單打賽事，與塞爾維亞籍前一哥佐高域碰頭，他轟下13球Ace及擊出39個致勝分下，以直落兩盤勝出，助世界隊首度反超前10：8。

歐洲隊好手特薛斯柏斯在關鍵的單打賽事面對美籍新星堤亞科，雖然首盤先以6：1拔頭籌，但後者在次盤「搶七」以細分13：11扳回一城，在決勝盤更以10：8勝出，助世界隊率先拿下13分，自賽事在2017年舉辦以來首度封王。

在利華盃後正式退役的費達拿，雖然無法以冠軍為職業生涯作結，但他賽後仍大方祝世界隊。利華盃明年將移師加拿大溫哥華的羅渣士體育館上演，雖然費達拿已高掛球拍，但這名20項大滿貫得主仍預告跟球迷明年再見，「我到時亦會在場，以另一身分繼續支持兩隊」。

同屬歐洲隊的梅利和佐高域，期望費達拿有朝一日成為教練，前者表示：「費達拿的執教能力出色，他看很多比賽，他熱愛這項運動」，後者則指費達拿不論教導男、女子球員，都會令對方大有進步。近年受傷患困擾的英國前「一哥」梅利，賽後則指未退役計劃，但35歲的他坦承自己難與費達拿相比，不值擁有跟對方一樣的告別儀式，「當我要打最後一個比賽時，我應該會告訴大家，但我不知道是甚麼時候」。

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