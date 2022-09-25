桌球｜吳安儀/特林普大敗　混雙賽無緣決賽 (22:28)

吳安儀和特林普在頭兩場小組賽，先以3：1勝「世一」組合奧蘇利雲/伊雲絲，後以1：3負施比/簡娜。這對港英組合今晚面對羅拔臣/勒查露，首局雖然取得領先，但羅拔臣今仗狀態大勇，先打出一棒55度，兩度埋枱下已反超58：5。吳安儀/特林普只能防守，勒查露一次失誤後，特林普力追不果，最終以20：59先輸一局。

特林普在次局初段曾助團隊領先20：0，但羅拔臣把握力高，埋枱即打出一棒50度反超，終以65：21再下一城，令吳安儀/特林普落後0：2。泰籍新星勒查露在第3局接力發威，起重break打出74度清枱，再贏75：39。羅拔臣/勒查露在最後一局乘勝追擊，以74：4勝出，吳安儀和特林普終以局數0：4落敗，無緣決賽。

桌球混雙邀請賽由男、女子世界前四球手分4隊角逐，4隊在單循環的小組賽互相交手打4局，頭2組合將出線明晨決賽以7局4勝制爭冠。施比/簡娜肯定獲決賽資格，而奧蘇利雲/伊雲絲在最後一場小組賽面對施比/簡娜，若能取得和局或勝出的話，即可晉級；若他們落敗的話，則由羅拔臣/勒查露出線。

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