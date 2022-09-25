歐國聯︱球迷建議杜曹掌英格蘭　修夫基：我留任較穩定 (21:22)

英格蘭隊日前作客以0：1敗走意大利隊，賽後在A3組5戰2和3負得2分包尾，少第3名德國隊4分，提早宣布護級失敗，下季需降落B組，更尷尬的是，英軍只曾在6月初作客逼和「日耳曼軍團」中入1球，使修夫基下台之聲不絕於耳。來自英國博彩公司資料顯示，車路士的樸達已成為下個三獅主帥大熱門人選，隨後有紐卡素的艾迪賀維、正待業的熱刺前領隊普捷天奴及早前被車路士解僱的杜曹等。

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杜曹被看好是由於他曾領軍巴黎聖日耳門獲得2019/20年球季歐聯亞軍，前季更令車路士在歐聯封王，去季亦助「藍戰士」在英格蘭足總盃和聯賽盃奪亞。有三獅球迷在網上留言，「聘用杜曹。英格蘭隊就會好。就是這麼簡單」，以及「由杜曹領軍出席世界盃。誰敢說不？」修夫基對自己「冇得留低」不敢苟同，他說：「我就是帶領國家隊的最合適人選。這是較穩定的做法。」他近年的最大功績是令三獅在去年歐洲國家盃及2018年世盃分獲亞軍和殿軍。

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