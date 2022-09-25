柏林馬拉松︱傑曹相隔4年再創世績　憾未能2小時內完賽 (18:15)

傑曹在4年前柏林馬跑出2小時1分39秒，翌年再於奧地利一項挑戰活動跑出1小時59分40秒，但由於非正式比賽，時間不被世界田徑承認，之後因新冠疫情及腳傷關係甚少比賽。外媒普遍視11月滿38歲的傑曹，今次柏林馬或最後一次衝擊世績。

柏林今日比賽期間氣溫介乎10至15℃之間，有利創造最佳時間，而傑曹由3名自家領跑員加持下，以59分51秒完成首半程，如賽前預期衝擊Sub 2，但最後一名領跑員在25公里退場後即使持續領放，每公里持續慢預定時間約4秒，最終以2小時1分9秒完賽，第4次贏得這項賽事冠軍，追平埃塞俄比亞籍名將基比沙拉斯。是次比賽亞軍是慢4分49秒的傑曹同胞高利，第7名的日籍選手其田健也跑出2小時7分14秒的個人最佳，則是今屆最快的歐亞跑手。

女子組則由艾絲花封后，這名25歲埃塞俄比亞籍跑手半程已與另外5名對手帶出，最終以2小時15分37秒先過終點。

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