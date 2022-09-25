歐國聯︱C朗傷鼻仍助攻　葡萄牙大勝捷克　反壓西班牙升榜首 (17:34)

雖然C朗是役未能改寫個人的國際賽入球紀錄，但其曼聯隊友後衛達洛治梅開二度，另一「紅魔」中場般奴費南迪斯亦有進帳，加上C朗完場前助攻迪亞高祖達，令葡軍4：0大勝。37歲的C朗賽後上載與隊友慶祝的照片，稱是美好勝利，「我們會繼續專注在主要目標上」。主帥費蘭度山度士則指「今年最好的還未到來」，暗示對11月開戰的卡塔爾世界盃滿懷信心。

不過，葡軍近期陷中堅荒，是役客串的防守中場丹尼路佩尼拿末段被換走，下仗上陣成疑。至於西班牙隊一度憑佐迪艾巴扳平，但主場1：2不敵瑞士隊後，賽後5戰續得8分，落後葡軍兩分，瑞士隊則以6分升上第3。

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