港足｜安達臣為未能獲勝致歉　黃洋盼續獲球迷支持：明年亞洲盃是香港的世界盃 (00:09)

昨仗是繼2019年9月10日世界盃外圍賽對伊朗隊有13942人入場後，近5年來港足第2多人入場的賽事。港足主帥安達臣稱球隊上半場表現出色，惟認為是役欠運而未能入球，對未能在香港球迷面前獲勝感失望，亦批評對手全場死守「踢9個後衛」，只靠長傳反擊。他提及到陣中沒有穩定射手，未來將視察即將領取特區護照的入籍兵，例如理文的艾華頓、冠忠南區的史提芬彭利拿及艾華，亦略有不滿在世界盃期間仍舉行港超，以致未能安排更多港足友賽。

中場黃洋亦不滿意賽果，未來會繼續提升體能，並期望球迷續撐港足，「相信球迷緊接都會關注世界盃，但明年亞洲盃決賽周，就是屬於香港球迷的世界盃，希望未來一年繼續支持港隊」。前鋒孫銘謙稱在主場球迷面前比賽感覺「好正」，「每個港隊球員都好想贏今場比賽以報答球迷支持，相對海外賽事很多時未完場已有球迷離開，今次見到香港球迷願意等我們繞場一周，給我們很大支持」。

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