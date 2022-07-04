港足｜相隔近3年大球場重現紅海打氣聲 　助教安尼頓月底退休　賽前獲歡送儀式 (20:07)

因應疫情關係，港足上次有球迷入場的主場比賽，已是2019年11月19日對柬埔寨隊的世界盃外圍賽，今晚再鬥於周三閉門友賽以2：0擊敗的緬甸隊。40元的學生及長者特惠票於傍晚6時零5分已售罄。

大球場於傍晚6時開放球迷入場，場內除了有港足球員大型紙牌讓球迷「打卡」合照、免費派發場刊和海報，亦有精品店售賣新款港足T恤及出線亞洲盃外圍賽的紀念T恤等。

今年6月亞洲盃外圍賽時，隻身一人前往印度為港足打氣的港人球迷Jason稱，很開心終於見到有眾多本地球迷重返球場，「已經好耐無睇香港大球場舉行的比賽，期待已久的事終於出現返」。他相信今晚在大球場將會偏佈打氣聲，凝造主場威力，「無論失球或入球，任何時候只要保持幫港隊打氣，相信港隊球員一定會聽到，這就是香港球迷可以做和應該做的事」。

此外，港足助教安尼頓將於本月底退休，下月中將與家人返回巴西生活。這名54歲巴西籍教練在港足教練團任職 11年，為表揚其貢獻，今仗賽前特別為他舉行歡送儀式，在球場螢幕播放他球員時期在港甲的「球王片」，以及由足總行政總裁譚秋朗致送紀念品。

安尼頓受訪時表示，在香港生活不經不覺已有25年，與本地球員關係就像家人一樣，因此心情難免百感交集，「這就是人生，我會記掛香港的一切 ，這是我的家」。他憶述做球員時來港首場比賽和入球都是在香港大球場，因此今晚回到大球場是很好的告別。他又寄語港足球員繼續進步，「穿上港足球衣總會變得不一樣，就像超人變身般，堅毅和精神力都變得不同，希望他們能夠保持熱情，繼續強大起來」。

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