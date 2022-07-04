港足：多圖︱主場友賽悶和緬甸　逾1.2萬球迷入場造勢　賽前奏國歌傳數秒噓聲 (21:57)

港足除了相隔2年零10個月首場有球迷的主場比賽，亦是《國歌條例》實施後首場港足主場比賽，賽前奏國歌部分，如此前賽事一樣在看台亦有傳來一陣噓聲，不過今次情况只持續了數秒便結束。而場內有不少穿上警察背心的警務人員在觀眾席拍攝球迷時，隨即被不少球迷報以噓聲。

港足於周三晚在旺角大球場閉門友賽，憑孫銘謙及羅梓駿頭槌各建一功，以2：0擊敗緬甸隊。兩隊3日後再戰，港足正選陣容有兩個變動，門將葉鴻輝復任正選兼擔任隊長，左閘改由梁冠聰出任。

港隊上半場攻勢主要透過兩邊禁區角傳中組織，中場陳肇鈞最少4次後上攻門。他先接應右路傳中頭槌但乏力被接，而其後一次禁區內混戰則射斜。中堅謝家強其後接應角球頭槌，以及鞠盈智直射罰球同樣角度太正中被救。一輪攻勢不果後，港隊15分鐘起稍為拖慢節奏，至28分鐘才再有明顯機會，但一次左路傳中，羅梓駿二傳但孫銘謙未能即時起腳，陳肇鈞另外兩次頭頂腳踢同樣缺乏威脅。

港足半場圍攻下仍與緬甸隊互交白卷，而客軍下半場早段一度壓上，有零星遠射攻勢試圖偷雞。港足61分鐘一口氣換入翼鋒鄭兆均、費蘭度及中堅馮慶燁，位換位代替有微傷的羅梓駿、簡嘉亨及艾里奧，其後再有艾力士、鄭展龍及胡晉銘入替，但形勢仍未如上半場。港足尾段角球攻勢時，一眾球迷均大力拍打座位以製造氣勢，最終12,264名球迷仍只能見證港隊與緬甸隊賽和0：0。

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