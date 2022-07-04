港足｜曾與安達臣征戰德甲 緬甸主帥恭喜港足得到好教練 稱將有光明將來 (22:36)

安達臣於1989/90年在法蘭克福成為德甲神射手，之後一季的1990/91年轉投杜塞爾多夫，與該隊青訓、司職右翼鋒的安東尼希爾在前場拍檔，及後二人先後離隊續留德甲較量多季。希爾退役後執教過多支非洲國家隊，2018年5月起任緬甸隊主帥至今。他在賽前記者會上恭喜港足得到一個好教練，「他是令人尊敬、有名氣和質素的教練，香港足總選擇正確，相信在他帶領下港足會有光明將來」。他仍記得多年前在德國與安達臣會面，在聖誕節共晉早餐和大談足球，一直保持友好關係，因此今次很快接受邀請來港友賽，笑言今仗不能再輸，否則會被對方取笑多年。

港足今年5月中曾到泰國集訓兩周，以備戰亞洲盃外圍賽，安達臣出發前已透露將在當地約戰緬甸隊，因該隊主帥希爾是他好友，該仗最終閉門舉行踢成0：0。希爾事後在社交網發放與安達臣的合照，稱高興重遇對方，並約定9月來港再賽。

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