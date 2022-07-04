港足｜相隔1041日迎主場球迷 安達臣呼籲支持全新港足 冀明晚有2萬人入場 (21:00)

香港vs.緬甸 香港大球場 周六晚上20：00開賽 票價：$150/$40（特惠）（Now 633台直播）

港足周三晚於旺角大球場閉門友賽，憑孫銘謙及羅梓駿於上半場頭槌各建一功，以2：0擊敗緬甸隊。兩隊明晚再踢國際A級賽，將繼2019年11月19日以2：0挫柬埔寨隊的世界盃外圍賽，相隔2年零10個月再次舉行開放球迷入場的主場賽事。

港足主教練安達臣今日在賽前記者會表示，港足在疫情失去了球迷很長時間，稱這支「全新的港足」是需要球迷支持，期待今仗可首次感受主場氣氛，「我希望明晚賽事會有很多、很多球迷入香港大球場支持我們，來看這支全新風格的港隊，更進取踢法是怎樣踢」。

香港足球總會預售賽事門票兩天，據悉首日預售了約3000張門票，明早10時至下半場開賽前，會續在香港大球場售票，票價150元、特惠票40元。足總行政總裁譚秋朗今探班球隊操練時，向一眾球員提及兩日預售門票銷情理想，稱全港球迷都很期待今仗，「估計至少有一萬人以上入場，可能更多，明天對我們是關鍵時刻」。安達臣更期望能夠有多於2萬人入場，並盼以進攻踢法吸引過去少入場的港人球迷也捧場支持港足，「球迷的打氣吶喊是球隊進攻的助力，在英格蘭、德國和西班牙等歐洲國家都是這樣」。

隊長黃洋亦期待披上港足戰衣再次在香港球迷面前獻技，「很久沒有主場作賽，香港球迷是時候入場觀戰，讓他們對港隊明年參加亞洲盃決賽周有所期待，就像7年前世界盃外圍賽時的氣氛」。

不過，港足今仗將繼續有兩名港將黃威及余在言缺陣，二人均未有參與賽前最後一課操練，安達臣承認二人情况欠佳，「余在言多次快測是陰性，但在核酸檢測是陽性，需留家隔離。黃威在上周染疫，今日仍未能歸隊，檢測仍未轉陰性，這是重大損失，因為黃威是球隊重要球員，不過我很滿意陳肇鈞上仗頂替其位置的表現，還有顏樂楓和胡晉銘亦可替補」。

緬甸隊的德國籍主帥安東尼希爾表示，今次訪港友賽為備戰年底的東盟足球錦標賽，今仗正好讓球員學習如何應對作客賽事壓力。

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