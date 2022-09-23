歐國聯｜法國荷蘭分途報捷　巴塞3將法蘭基迪莊迪比古迪齊掛彩 (18:30)

法國隊前鋒基利安麥巴比在這場A1組第5輪比賽成為焦點，既施射中楣、兩番射門「撻Q」，以及空門下無故推甩腳喪失黃金入球機會。惟這名炙手可熱的巴黎聖日耳門射手，仍於56分鐘為「高盧雄雞」打開紀錄，當時他接應前線拍檔基奧特傳球後，經一輪「騷牢」如入無人之境的表現後，最終闖入禁區勁射得手。

65分鐘，法國隊另一攻擊手基沙文右路傳中予基奧特頂入成2：0完場，這名AC米蘭中鋒並以35歲零357日之齡，成為隊史上年紀最大入球者，但美中不足的是，該隊的巴塞隆拿的守將祖利斯古迪於23分鐘退下火線，由阿仙奴後衛威廉巴列沙入替。古迪其後證實將與小腿亦受傷的門將邁治蘭，一起無緣下場出征丹麥隊。丹麥隊雖有曼聯中場基斯甸艾歷臣在77分鐘一度扳平，卻於49和79分鐘兩度失守，作客以1：2負克羅地亞隊。「格仔兵」賽後5戰得10分，丹麥隊、法國隊及奧地利隊分別以9分、5分和4分隨後。

同日A4組荷蘭隊藉鋒將加普及貝雲積分別在14和60分鐘「士哥」，作客以2：0輕取有巴塞箭頭羅拔利雲度夫斯基壓陣的波蘭隊。可是效力巴塞的荷蘭隊中場法蘭基迪莊及前鋒迪比，分別於半場和52分鐘因傷退下火線，而阿特蘭大中場古普美拿斯更在初段因頭部受傷不能繼續比賽。「橙軍」賽後以5戰13分續領群雄，多次席比利時隊3分。有夏薩特掛帥比賽了65分鐘的比軍，憑曼城中場奇雲迪布尼，先在10分鐘獲前鋒巴舒亞伊助攻拔頭籌，後於37分鐘投桃報李助攻巴舒亞伊，令球隊主場以2：1勝包尾的威爾斯隊。荷、比兩軍將在最後一輪踢榜首之戰，比軍教練馬天尼斯稱二者是宿敵，將會是11月開戰的卡塔爾世界盃前的一次很好的鍛煉。

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