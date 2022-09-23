七欖｜外隊需氣泡管理　門票下周四發售　觀眾大球場內進食安排未定 (19:16)

香港七欖賽上一次舉行已是2019年4月，之後連續兩年因疫情停辦，今屆亦因第五波疫情延至11月。欖總確認今屆所有外隊職球員登機前需完成接種兩劑疫苗及有核酸檢測證明，抵埗後和賽事工作人員均會進入隔離氣泡，直接入住指定酒店的單人房，每日進行核酸檢測。各隊有專屬訓練場地，至離港前行程均由專車接送，如每隊有5名或以上球員確診將自動退賽，並在港接受隔離。

欖總亦確認入座上限為85%，逾3萬賽事門票有約一半已獲優先認購，其餘門票下周四（29日）起對外公開發售，成人三日門票售1,950港元，兒童半價。觀眾入場需出示疫苗通行證，續守8人限聚令，場內暫定除了看台，其他地方亦只准飲不准食。欖總行政總裁麥偉彬回應飲食限制下，已延後首兩個比賽日的開賽時間，但決賽日橫跨10小時，安排會嚴重影響球迷體驗，並可能引發其他健康及安全問題。他指欖總早前曾向政府提出在大球場內或附近建立臨時餐飲場所，但未獲保證可提供相關服務。

麥偉彬又明言香港七欖停辦兩年，重返世界系列賽賽程至關重要，在缺乏海外觀眾，以及昂貴的隔離氣泡等各項防疫開支下，難以估算賽事帶來的經濟收益，「未來比賽不大可能接受（今次防疫）政策安排」，期望明年4月舉辦下一屆賽事時復常，可取消各項入境隔離及防疫措施，並復辦女子組比賽，能有盈餘支援本地欖球發展。

同場出席記招的財政司司長陳茂波，與港隊代表姚錦成在儀式中同敲響銅鑼，意味賽事重新開鑼，他在致辭時指，香港七欖復辦意味香港復甦步伐持續，準備好與國際再接軌。欖總亦同時公布16隊抽籤結果，港隊在A組分組賽會先對澳洲隊、新西蘭隊及薩摩亞隊。

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