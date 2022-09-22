甲一｜永倫缺泰那仍挫福建　季後附加賽撼飛鷹 (23:22)

福建若要爭入季後賽，今場許勝不許敗，惟球隊賽前迎來壞消息，陣中星將徐遠征昨於社交媒體宣布離隊，並透露目前已身處歐洲尋找落班機會，這個25歲後衛表示：「我正在歐洲爭取機會，考慮到來季甲一不會早於明年9月展開，而世界各地球季都在進行，我必須外闖尋找機會。」

永倫主力泰那和許烜行今仗高掛免戰牌，雖然福建內線略顯薄弱，但控衛黃律堯在初段多次入楔得手，單節獨得10分，助球隊首節領先25：23。永倫次節頻頻搏得犯規，迫使福建隊犯滿額，惟賀斯福等人罰球命中率欠理想，永倫半場落後35：43。

兩軍在下半場繼續鬥得激烈，分差一直咬緊在5分內，永倫在決勝節有梁民熊在外圍發炮，最後6分半鐘首次取得領先位置，隨後潘志豪及周迎堅接連得分，將「黃金戰士」擴大領先比賽，並於賀斯福得「雙雙」14分14籃板，加上連浩駿和黃子謙得分上雙，終以73：59反敗為勝。

滿貫和南華以頭2直入季後賽4強，永倫將於下周二附加賽鬥飛鷹，而東方龍獅則與建龍飛馬爭另一季後賽4強席位。至於福建、南青、遊協和安保漢友則跌入名次賽，爭取護級。

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