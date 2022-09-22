甲一｜滿貫大勝飛鷹稱霸常規賽　蔡再懃冀再下一城首奪總冠軍 (21:49)

滿貫今仗續由新援荷利菲特領軍，這名29歲美籍中鋒甫開賽便強攻禁區，飛鷹即使用雙人包夾也難以阻止他單節豪取16分，加上蔡再懃和歐陽維江入楔得手，助球隊首節領先33：15。荷利菲特在次節接連入樽，飛鷹則有蘇志樂連轟3球3分，並於單節得11分，領軍將分差縮至10分。不過，飛鷹失誤頻頻，滿貫把握機會反擊，半場領先56：42。

滿貫在下半場維持優勢，終在荷利菲特貢獻「雙雙」32分13籃板，加上後備上陣的張偉康轟入4球三分得14分，以及蔡再懃交出18分，終以29分優勢勝出。

滿貫在常規賽得8勝1負，榜分榜累積17分。雖然滿貫與南華戰績相同，惟他們在7月復賽後的「紅綠大戰」以89：87加時險勝，終憑較佳對賽成績首奪常規賽一哥寶座，並於10月2日的季後賽4強鬥附加賽勝方。

蔡再懃在賽後表示，以前效力南華時，試過成常規賽一哥卻失落總冠軍，因此球隊未能鬆懈，「滿貫是頭4球隊中，唯一一隊未試過贏總冠軍的，所以大家都好團結，希望可以贏總冠軍。我認為挑戰一定很大，雖然我們有外援，但我們仍需要磨合時間」。

至於歐陽維江則笑言，自己征戰甲一逾10年，也未試過贏常規賽冠軍，「我年紀不小，希望這個常規賽冠軍，幫到我自己，亦都幫到整隊團隊」。滿貫季初不敵南青，呑下今季唯一敗仗，但他直言利大於弊，「這是一個經驗，對我們接下來的季後賽是好事，希望大家經歷過低潮，可以再打好一點，而常規賽冠軍對大家正是一支強心針。」

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