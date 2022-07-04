足球｜36歲蘇格蘭前國腳查理阿當掛靴　北馬其頓39歲名將彭迪夫證退役 (19:16)

其他報道：NBA︱太陽班主涉種族及性別歧視後宣布賣盤 聯盟總裁表態支持勒邦占士讚好

司職中場的查理阿當在2003年於格拉斯哥流浪出道，至2009年加盟黑池，兩年後再以約675萬鎊（約5990萬港元）轉會費加盟利物浦，並領軍稱霸2011/12年球季聯賽盃，惟效力僅1季便轉投史篤城。2020年查理阿當離開雷丁重返蘇超加盟登地，至昨終宣布結束近20年職業球員生涯。曾為蘇格蘭隊上陣26次的他，在社交網感謝一眾前東家，「我很榮幸曾為不少大球會效力，並曾出戰歐聯等賽事、助黑池升上英超並成為隊長、效力利物浦、在史篤城征戰8季，以及為蘇格蘭隊上陣26次，這是美好的旅程，也期望為球迷留下美好回憶」。

無獨有偶，去年夏天帶領北馬其頓隊出戰歐洲國家盃的39歲射手彭迪夫，在今日接受《米蘭體育報》訪問時亦宣布掛靴。出身於國內球會比拉斯卡的彭迪夫，在2001年登陸意甲加盟國際米蘭，惟未獲重用下於2004年轉投拉素，2008/09年球季更與洛基及列迪斯馬等名將領軍稱霸意大利盃。翌季彭迪夫重返國際米蘭，更在摩連奴執教下創下「三冠王」成就。彭迪夫其後曾效力拿玻里及熱拿亞等球隊，今年1月加盟意乙的帕爾馬，並預告將在季後掛靴。彭迪夫曾122次為國家隊上陣並射入38球，兩項數據均為北馬其頓隊紀錄。

其他報道：NBA︱太陽班主涉種族及性別歧視後宣布賣盤 聯盟總裁表態支持勒邦占士讚好

其他報道：港足︱羅梓駿大港腳生涯開齋 稱主帥提醒「有無球迷都要當全場爆滿」

其他報道：賽車｜歐陽若曦月底伙台車手征戰獅城 稱期待再戰F1賽道