NBA︱太陽班主涉種族及性別歧視後宣布賣盤　聯盟總裁表態支持勒邦占士讚好 (18:15)

NBA上周公布調查報告，指羅拔沙華曾最少5次對員工使用種族冒犯用詞，並以嚴酷和貶抑的方式對待女性員工，遭重罰禁止參與NBA及WNBA事務1年，以及罰款1000萬美元（約7800萬港元）。包括金州勇士前鋒祖利蒙特格連在內的NBA球星事後批評判罰過輕，認為與NBA的核心價值相違背。羅拔沙華今晨在輿論壓力下宣布，正展開售賣兩支球隊股權程序，並說道：「本希望繼續維持管理兩球隊，但在這無情的氛圍下，即使之前做過和未來仍可做的好事，也不能抵過以前說過的話」。

沙華宣布賣盤後，阿當施華隨即發聲明表態支持，「這對聯盟和社會而言，是正確的下一步」。勒邦占士亦對賣盤決定讚好，「對身在一個致力進步的聯盟感到自豪」。

此外，去季領軍闖入總決賽的波士頓塞爾特人教練烏度卡，據報與球隊女職員發生不正當關係違反球隊守則，勢面臨禁賽。

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