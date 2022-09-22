武術｜港隊世界盃大學搏擊運動會報捷　薩百朗太極劍摘隊史首金 (17:17)

FISU世界盃大學搏擊運動會昨於土耳其薩姆松展開，吸引來自57個國家及地區共430間大學、762名運動員參加。薩百朗在男子太極劍獲9.75分，以0.3分的優勢力壓烏克蘭籍對手封王，為港隊奪得歷來第一金。薩百朗賽後表示：「好開心今次可以代表香港和浸大出去比賽，這個比賽是我在疫情以來第一次出國比賽，所以未完全進入到狀態。雖然今日有不錯的成績，但是希望下一場可以發揮得更好。」

至於楊千締在女子太極拳剛獲9.3分，以0.1分之差不敵印尼籍對手，屈居亞軍。她在賽後表示：「相隔 3 年再次參加大型國際賽事，自己賽前都有少許緊張。作為昨天第一場賽事打頭陣上場，雖然稍為緊張，但我覺得自己已經表現出自己應有的水平。」

薩百朗及楊千締將於明日（23 日）分別出戰男子太極拳及女子太極劍，爭取再上頒獎台。另外，浸大黃浩銘在男子60公斤以下級的散打比賽，以局數1：2不敵巴西代表，8強止步。

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