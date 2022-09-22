賽車｜歐陽若曦月底伙台車手征戰獅城　稱期待再戰F1賽道 (16:05)

歐陽若曦將聯同來自台灣的車手李勇德代表香港賽車隊Craft-Bamboo Racing，在9月30至10月2日亮相新加坡格蘭披治大賽，駕駛平治-AMG GT3戰車出戰當中的支援賽事TSS超級系列賽，兩名車手日前飛抵馬來西亞雪邦賽車場做賽前測試，為賽事做好準備。歐陽若曦表示：「近兩年在疫情下甚少比賽機會，很高興能到新加坡參賽。」

提到相隔10年再戰F1規格的濱海灣街賽道，歐陽若曦亦相當期待，不過一眾車手9月30日在濱海灣街賽道只得半小時練習，便要進行排位賽，這名港將坦承需時熟習平治-AMG GT3新戰車，「我們早前只能靠模擬器練習，新車的空氣動力和馬力很強，比以前的戰車快得多。這條賽道考驗車手技術，要博一點才能造出快圈速，希望我在馬來西亞能夠盡量熟悉戰車。」歐陽若曦在以往的TSS超級系列賽中，於泰國邦盛街道賽曾錄得8連勝，他期望能再次奪標，延續連勝記錄。

新加坡格蘭披治 TSS超級系列賽比賽日程：

9月30日

14：30 - 15：00：練習賽

15：45 - 16：15：排位賽

10月1日

15：10 - 15：40：首回合比賽

10月2日

15：10 - 15：40：次回合比賽

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