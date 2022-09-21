港足︱羅梓駿大港腳生涯開齋　稱主帥提醒「有無球迷都要當全場爆滿」 (23:30)

25歲的羅梓駿是役貢獻一入球及一助攻，亦取得個人首個大港腳入球，他高興在一仗取得入球和助攻，承認之前在旺角場有觀眾下踢港超，故對今仗閉門感覺是有些古怪，有信心周六在球迷面前爭取同樣好表現，「教練跟我們說雖然是閉門，但要踢出給對方感受到是港隊主場賽事，就算有沒球迷都要當全場爆滿去爭勝」。「羅梓」近年在傑志和港足都出任右翼鋒，笑言今次是他首次頭槌入球，「自己以前踢閘衛很少入禁區頂頭槌，現於新位置是多了到禁區進攻，自己在這位置適應都幾好，自由度較大，可參與更多進攻」。

安達臣上任後逾9個月才迎首場主場賽事，最終旗開得勝，他賽後稱感覺良好，滿意一眾港超港腳表現，在上半場發揮出色，高壓進取踢法取得成效，創造6、7次攻勢並取得2個入球，期待周六有球迷入場再爭勝。

兩軍緊接於周六晚上8時在香港大球場再對壘，賽事開放球迷入場，明起未來兩天早上10時至晚上8時於香港大球場售票處，以及位於何文田的香港足總總部售票。

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