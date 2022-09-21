國際賽｜港足閉門友賽兩球挫緬甸　羅梓駿傳射居功　球迷「翻牆」打氣 (22:01)

（22：00）全場完，港足2：0緬甸

換邊後，港足中堅艾里奧於55分鐘因輕微拉傷被換出，由馮慶燁入替；緬甸隊於61分鐘有首個攻門，中場安萊溫勁射被保羅撲出。4分鐘後港足由羅梓駿殺入禁區門前起腳被門將檔出。

港足於64分鐘作出3個換人調動，換入費蘭度、胡晉銘及鄭展龍，入替陳肇鈞、黃洋及簡嘉亨，尾段再換入前鋒艾力士及後衛余煒廉。港足完場前有機會再下一城，費蘭度在82分鐘於左路扣過門將起腳，但被敵衛護空門解圍，最終港足維持2：0擊敗緬甸隊，兩隊3日後、於周六晚上8時在香港大球場再對壘，該仗將公開舉行，明早10時起在香港大球場售票處，以及位於何文田的香港足總總部發售門票。

（20：50）上半場完，港足2：0緬甸

賽事雖然閉門，由於仍屬國際A級賽，雙方入場後仍有奏國歌部分，同時至少有5名球迷攀上旺角大球場其中一邊圍欄上觀賽，因此比賽時除了教練及球員的聲音，亦有零聲打氣聲，在龍門另一方也清晰聽到這班球迷高呼「We are Hong Kong」、「香港」等為港足吶喊助威。

世界排名147位的港足，面對排名低11位、排158位的緬甸隊，甫開賽即搶攻，港足主教練安達臣的逼搶踢法，成功壓制對手在後場，鞠盈智多次在中場長傳入禁區製造攻門，左閘黃梓浩亦有記傳中令對方門將喬式菲用手槌檔出；緬甸隊在首25分鐘都未能製造攻門威脅港足門將保羅。

孫銘謙於27分鐘起腳僅被門將接實，4分鐘後黃洋遠射僅高出。港足面對身型不高的緬甸球員，多次利用傳中製造高空攻勢甚為奏效，結果35分鐘終打破僵局，孫銘謙接應羅梓駿右路傳中入楔頭槌破網，1分鐘後港足以類似方式再入一球，今次輪到鞠盈智於左路傳中，由羅梓駿頭槌破網，兼攻入個人在港足首個入球，為港足半場領先2：0。

(19：10）正選陣容出爐

門將起用入籍兵保羅把關，在中國聯賽落班的安永佳及茹子楠未有入選下，由孫銘謙及徐宏傑出任前鋒及右閘。一對中堅起用謝家強及重返港隊的艾里奧，仍未落班的陳肇鈞，與隊長黃洋及鞠盈智鎮守中場，簡嘉亨及羅梓駿分任左、右兩翼支援。大軍名單只有23人，黃威及余在言不在陣中。

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